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Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Україна суттєво наростила експорт м'яса. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Інституту.
Дивися повний текст Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту - експерт
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:41
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lapay