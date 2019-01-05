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Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:40
Пропонуємо до обговорення:
Україна суттєво наростила експорт м'яса. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Інституту.
Дивися повний текст Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту - експерт
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R2
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:41
Косюк успішно освоює наші податки:-)
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:53
Дикий не Дикий, ваші податки в Мааскві. А Косюк успішно розвиває український експорт в умовах економічної війни з Росією - тому Косюка треба хвалити і максимально підтримувати.
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Sharpe
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:11
Sharpe написав:
Дикий не Дикий, ваші податки в Мааскві. А Косюк успішно розвиває український експорт в умовах економічної війни з Росією - тому Косюка треба хвалити і максимально підтримувати.
Справедливости ради , украинская курятина не имела бы шансов на российском рынке даже безо всяких ограничений - во-первых розничные цены в России ниже (около 120-125-ти руб/кг), во вторых потребление мяса значительно больше - 77 кг в год на душу населения против 55-ти на Украине.
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Волгарь
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:55
Косюк хитро обійшов квоти на куряче філе. Він, на два свої заводи в ЄС, експортує філе з маленькою кісточкою, яке не обкладається митом, а там цю кісточку вирізають.
До речі, Нідерланди, не в останню чергу, через цю схему, яка дуже не подобається місцевим виробникам, провалили той самий референдум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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