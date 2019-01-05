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Виробники курятини встановили
абсолютний рекорд з...

Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:40

Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...

Пропонуємо до обговорення:
Україна суттєво наростила експорт м'яса. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Інституту.

Дивися повний текст Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту - експерт.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:41

Косюк успішно освоює наші податки:-)
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:53

Дикий не Дикий, ваші податки в Мааскві. А Косюк успішно розвиває український експорт в умовах економічної війни з Росією - тому Косюка треба хвалити і максимально підтримувати.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:11

  Sharpe написав:Дикий не Дикий, ваші податки в Мааскві. А Косюк успішно розвиває український експорт в умовах економічної війни з Росією - тому Косюка треба хвалити і максимально підтримувати.

Справедливости ради , украинская курятина не имела бы шансов на российском рынке даже безо всяких ограничений - во-первых розничные цены в России ниже (около 120-125-ти руб/кг), во вторых потребление мяса значительно больше - 77 кг в год на душу населения против 55-ти на Украине.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:55

Re: Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...

Косюк хитро обійшов квоти на куряче філе. Він, на два свої заводи в ЄС, експортує філе з маленькою кісточкою, яке не обкладається митом, а там цю кісточку вирізають. :)
До речі, Нідерланди, не в останню чергу, через цю схему, яка дуже не подобається місцевим виробникам, провалили той самий референдум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:24

Волгарь, вата, казки будеш розповідати забаненим у гугліі, мені не треба. Актуальні ціни на курятину в Росії - 200 рублів, або 80 гривень. Ціни в Україні - в районі 60 гривень.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:27

  Sharpe написав:Волгарь, вата, казки будеш розповідати забаненим у гугліі, мені не треба. Актуальні ціни на курятину в Росії - 200 рублів, або 80 гривень. Ціни в Україні - в районі 60 гривень.

С чего бы это - не далее как в субботу покупал куриное филе в Магните - 209 рублей кг, а тушка бройлера -122 рубля.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:52

  Sharpe написав:Волгарь, вата, казки будеш розповідати забаненим у гугліі, мені не треба. Актуальні ціни на курятину в Росії - 200 рублів, або 80 гривень. Ціни в Україні - в районі 60 гривень.

Вообще-то цена в Киеве филе куриного в пределах 90-100 грн за кг. И это немного просели цены. В начале года дешевле 100 грн/кг не было. Сейчас он по акции в Фози на бориспольской трассе по 82 грн)).
Цены по 60 грн были два года назад.
<LeV>
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:03

Sharpe. Мої податки якраз в Україні. А такі як Косюк і ко їх розкрадає, через дотації. На які купуються яхти і будуються "поместя".
А ціни на кручку в Україні при мізерних зарплатах захмарні.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:16

Слава богу мої діти вже не будуть плати податків в Україні. І такі як Косюк і ко будуть все менше отримувати профіту з бюджету, о це тішить.
Дикий не Дикий
 
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