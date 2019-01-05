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Виробники курятини встановили
абсолютний рекорд з...

Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:42

  <LeV> написав:Вообще-то цена в Киеве филе куриного в пределах 90-100 грн за кг. И это немного просели цены. В начале года дешевле 100 грн/кг не было. Сейчас он по акции в Фози на бориспольской трассе по 82 грн)).
Цены по 60 грн были два года назад.

Чушь полнейшая. Зачем так нагло врать на украинском ресурсе, где каждый может зайти в ближайший супермаркет и проверить сам ? Или лень зайти хотя бы на https://efurshet.com/categories/myaso-kuric?sort=2 и проверить цены ?
В АТБ недавно брал: крылья - 46 грн, стегно/черверть - 56 грн, филе чуть дороже, около 65 грн. И я считаю, что это ооочень дорого, лучше за 100 грн взять говядину.
LutsMan
 
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Подякував: 149 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:51

  LutsMan написав:
  <LeV> написав:Вообще-то цена в Киеве филе куриного в пределах 90-100 грн за кг. И это немного просели цены. В начале года дешевле 100 грн/кг не было. Сейчас он по акции в Фози на бориспольской трассе по 82 грн)).
Цены по 60 грн были два года назад.

Чушь полнейшая. Зачем так нагло врать на украинском ресурсе, где каждый может зайти в ближайший супермаркет и проверить сам ? Или лень зайти хотя бы на https://efurshet.com/categories/myaso-kuric?sort=2 и проверить цены ?
В АТБ недавно брал: крылья - 46 грн, стегно/черверть - 56 грн, филе чуть дороже, около 65 грн. И я считаю, что это ооочень дорого, лучше за 100 грн взять говядину.


А что это по вашей ссылке такое:

Филе куриное охл
Штрих-код: 403078

1
кг
* 97.99 грн =
97.99 грн
КУПИТЬ
freeze
4
 
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