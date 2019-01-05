Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з...
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<LeV> написав:Вообще-то цена в Киеве филе куриного в пределах 90-100 грн за кг. И это немного просели цены. В начале года дешевле 100 грн/кг не было. Сейчас он по акции в Фози на бориспольской трассе по 82 грн)). Цены по 60 грн были два года назад.
Чушь полнейшая. Зачем так нагло врать на украинском ресурсе, где каждый может зайти в ближайший супермаркет и проверить сам ? Или лень зайти хотя бы на https://efurshet.com/categories/myaso-kuric?sort=2 и проверить цены ? В АТБ недавно брал: крылья - 46 грн, стегно/черверть - 56 грн, филе чуть дороже, около 65 грн. И я считаю, что это ооочень дорого, лучше за 100 грн взять говядину.
<LeV> написав:Вообще-то цена в Киеве филе куриного в пределах 90-100 грн за кг. И это немного просели цены. В начале года дешевле 100 грн/кг не было. Сейчас он по акции в Фози на бориспольской трассе по 82 грн)). Цены по 60 грн были два года назад.
Чушь полнейшая. Зачем так нагло врать на украинском ресурсе, где каждый может зайти в ближайший супермаркет и проверить сам ? Или лень зайти хотя бы на https://efurshet.com/categories/myaso-kuric?sort=2 и проверить цены ? В АТБ недавно брал: крылья - 46 грн, стегно/черверть - 56 грн, филе чуть дороже, около 65 грн. И я считаю, что это ооочень дорого, лучше за 100 грн взять говядину.