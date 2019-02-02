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ZTE готує величезний смартфон

ZTE готує величезний смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:04

ZTE готує величезний смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Апарат фігурував під кодовим позначенням ZTE A2020 Pro, але спостерігачі припустили, що мова йде про модель ZTE Axon 10 Pro.

Дивися повний текст ZTE готує величезний смартфон.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:04

І навіщо нам новина про смартфон, який сертифікований для московії. Це ZTE його для однієї бензоколонки випускає, чи що?
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