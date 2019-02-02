Апарат фігурував під кодовим позначенням ZTE A2020 Pro, але спостерігачі припустили, що мова йде про модель ZTE Axon 10 Pro.
Дивися повний текст ZTE готує величезний смартфон.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:04
ZTE готує величезний смартфон
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Дивися повний текст ZTE готує величезний смартфон.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:04
І навіщо нам новина про смартфон, який сертифікований для московії. Це ZTE його для однієї бензоколонки випускає, чи що?
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