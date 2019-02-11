Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло вдвічі.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:56
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло вдвічі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:56
1. Значительно подорожала нефть, соответственно газ + нефтепродукты
2. Больше стали закупать разной техники - это инвестиции
В целом это нормально.
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