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Від'ємне сальдо зовнішньої
торгівлі за 2018 рік зросло...

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:56

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік зросло вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:56

1. Значительно подорожала нефть, соответственно газ + нефтепродукты
2. Больше стали закупать разной техники - это инвестиции
В целом это нормально.
smart_analyst2017
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