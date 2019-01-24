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Українці вже розмитнили 161 тис. авто на «єврономерах»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Митниці Державної фіскальної служби в період з 25 листопада 2018 року до 13 лютого 2019 року оформили за новими пільговими умовами майже 161 тис. автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року і до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів.
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