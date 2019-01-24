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Українці вже розмитнили 161
тис. авто на «єврономерах»

Українці вже розмитнили 161 тис. авто на «єврономерах»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:03

Українці вже розмитнили 161 тис. авто на «єврономерах»

Пропонуємо до обговорення:
Митниці Державної фіскальної служби в період з 25 листопада 2018 року до 13 лютого 2019 року оформили за новими пільговими умовами майже 161 тис. автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року і до набуття чинності нових правил ввезення таких автомобілів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:03

тут повинні бути коменти про зубожіле населення, якому злочинна влада не дає субсидій
alex_o
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:09

Скупой платит дважды, тупой-трижды...
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59

Немного статистики отсюда http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=43362

Учитывая, что общая стоимость таможенных платежей за 1 автомобиль составила $2300, можно рассчитать среднюю стоимость авто до растаможки – около $2600 (пошлина $260 + (льготный акциз 75 Евро /базовая ставка/ * 1,9 /коэф. объема двигателя/ * 15 /коэф. возраста/ * 0,5 /льготный коэф./ = 1069 Евро * 1,15 /курс евро/доллар/ = $1230) + НДС $818 = $2307). Растаможенный автомобиль в Украине, в таком случае, получается $4900. В среднем. Есть, конечное, машины дешевле, есть дороже и свежее. Но в среднем – именно так.

Так что "населення таки зубожіле" и таможит, в основном, 15 летние и старше автомобили.
siriys
 
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