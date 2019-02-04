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ДТЕК обіцяє повернути 39 мільйонів, які помилково...
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:06
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" обіцяє до кінця лютого перерахувати 39 млн гривень, помилково сплачених киянами за електрику, на їхні особисті рахунки в нового постачальника послуги - ТОВ "Київські енергетичні послуги".
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R2
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:06
Почему нельзя просто перечислить деньги на счета нового поставщика?
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:10
Такая история по всей стране. Облэнерго больше продают электроэнергию, но им по привычке многие продолжают платить.
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Rick
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:25
Как можно так тупить??? В платежках - новые счета. Если платить через то же Портмоне - там новый поставщик услуги и новые реквизиты. Ошибиться невозможно! Предупреждали всех десятки раз, что с Нового Года платить по другим реквизитам другому поставщику!
Нет, продолжают платить как раньше...
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:18
p_a_l написав:
Почему нельзя просто перечислить деньги на счета нового поставщика?
Формально нельзя, потому что не будет документа, на основании которого сделано перечисление денег. А для возврата плательщикам денег как ошибочно заплаченных сторонних документов не требуется.
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avk
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:13
Переложат из правого кармана в левый.
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nalim
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:44
nalim написав:
Переложат из правого кармана в левый.
Это как государственные структуры самому себе налоги платят. Из правого кармана в левый.
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p_a_l
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