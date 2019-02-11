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Ажіотажний попит населення на
валюту онлайн пішов на спад

Ажіотажний попит населення на валюту онлайн пішов на спад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53

Ажіотажний попит населення на валюту онлайн пішов на спад

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк відзвітував про підсумки першого тижня надання послуги валютообміну для фізичних осіб в інтернет- та мобільному банкінгу Приват24: обсяги купівлі доларів стабілізувалися на рівні нижче $1 млн на день.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53

Как только у Привата курс обмена стал +20 коп. от обменника - так сразу "ажиотажный спрос" и упал.

Реально в банках курс должен быть выгоднее. За аренду точки платить не надо, з/п меняле тоже. Заплатил один раз за доработку ПО и зарабатывай прямо из воздуха. Так нет - хочет урвать кусок пожирнее. И так поимеют процент при выводе валюты со счета. Но барыги - они такие барыги.. Ничему их законы рынка не учат..
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:29

Nickoss1
именно так и будет в будущем.
все хотят кушать и банковские дилеры проголодаются и начнут сужать курс
а в это время хозяева обменок -тоже начнут умнеть и станут сворачивать бизнес.Не могут они конкурировать с банком .Никак!!!! Не могут ! Количество неоправданно выросло, а рентабельности давно нет , но жаба заставляет работать в ноль и не могут бросить этот пустой чемодан без ручки . А проблема в том что не могут договориться о приемлемой марже...))) Все стали Гетьманами и решают как им лучше про,,ать свои деньги)))))Потребитель только этому рад ...
kvn2
 
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