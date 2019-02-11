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Освіта чи досвід: що
впливає на розмір зарплати

Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53

Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018-го середня зарплата українців перевищила 10 тис грн. Водночас у регіонах та професійних сферах виплати різняться.

Дивися повний текст Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати.
R2
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Есть много способов сделать карьеру, но самый действенный из них - родиться в нужной семье.
siriys
 
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Имею и образование и опыт и стаж работы а больше 9 разряда тарифной сетки подняться очевидно не суждено. Нужны связи взятки умение правильно прогнуться чтобы подняться
halynanikolaisina
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48

  siriys написав:Есть много способов сделать карьеру, но самый действенный из них - родиться в нужной семье.

Или родиться везучим и вовремя попасть в струю.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:33

  halynanikolaisina написав:Имею и образование и опыт и стаж работы а больше 9 разряда тарифной сетки подняться очевидно не суждено. Нужны связи взятки умение правильно прогнуться чтобы подняться

А профессия такая, что только в бюджетной сфере? В частной - нет этих идиотских тарифных сеток с разрядами. Образование, опыт, голова на плечах, адекватность и желание работать - и строй карьеру без всяких взяток, связей, прогибов и прочих атрибутов бюджетного болота
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:00

  siriys написав:Есть много способов сделать карьеру, но самый действенный из них - родиться в нужной семье.


Или жить и работать в другой стране.
Доказано 10 млн граждан Украины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 08:47

Эти советы у нас влияют на зарплату в лучшем случае в 20% от всех вакансий. В основном пытаются искать рабочих на шару, для этого и придумывают массу причин.
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