У грудні 2018-го середня зарплата українців перевищила 10 тис грн. Водночас у регіонах та професійних сферах виплати різняться.
Дивися повний текст Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53
Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Освіта чи досвід: що впливає на розмір зарплати.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53
Есть много способов сделать карьеру, но самый действенный из них - родиться в нужной семье.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48
Имею и образование и опыт и стаж работы а больше 9 разряда тарифной сетки подняться очевидно не суждено. Нужны связи взятки умение правильно прогнуться чтобы подняться
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:33
А профессия такая, что только в бюджетной сфере? В частной - нет этих идиотских тарифных сеток с разрядами. Образование, опыт, голова на плечах, адекватность и желание работать - и строй карьеру без всяких взяток, связей, прогибов и прочих атрибутов бюджетного болота
|