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Обсяги інвестування в ICO-стартапи скоротилися на 94%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:54
Пропонуємо до обговорення:
У березні минулого року проекти з первинного розміщення токенів залучили $5,8 млрд, тепер цей показник опустився нижче ніж $300 мільйонів.
Дивися повний текст Обсяги інвестування в ICO-стартапи скоротилися на 94%
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:54
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