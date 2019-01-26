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Обсяги інвестування в
ICO-стартапи скоротилися на 94%

Обсяги інвестування в ICO-стартапи скоротилися на 94%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:54

Обсяги інвестування в ICO-стартапи скоротилися на 94%

Пропонуємо до обговорення:
У березні минулого року проекти з первинного розміщення токенів залучили $5,8 млрд, тепер цей показник опустився нижче ніж $300 мільйонів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:54

Как говорят "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал".
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