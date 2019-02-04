Росія може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року.
Дивися повний текст РФ назвала умову для транзиту газу через Україну.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21
РФ назвала умову для транзиту газу через Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ назвала умову для транзиту газу через Україну.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21
Ну. Нужно поехать к фрау и в одно место ее поцеловать. Европейские ценности на лицо.
Ассоциация, мать ее так.
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