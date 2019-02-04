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РФ назвала умову для
транзиту газу через Україну

РФ назвала умову для транзиту газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21

РФ назвала умову для транзиту газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Росія може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року.

Дивися повний текст РФ назвала умову для транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21

Ну. Нужно поехать к фрау и в одно место ее поцеловать. Европейские ценности на лицо.
Ассоциация, мать ее так.
p_a_l
 
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