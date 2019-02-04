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РФ назвала умову для
транзиту газу через Україну

РФ назвала умову для транзиту газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21

РФ назвала умову для транзиту газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Росія може продовжити транспортування газу через територію України після 2019 року.

Дивися повний текст РФ назвала умову для транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21

Ну. Нужно поехать к фрау и в одно место ее поцеловать. Европейские ценности на лицо.
Ассоциация, мать ее так.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01

Re: РФ назвала умову для транзиту газу через Україну

  p_a_l написав:Ну. Нужно поехать к фрау и в одно место ее поцеловать. Европейские ценности на лицо.
Ассоциация, мать ее так.

Дешевше Коболеву сфоткати одне своє місце, в напруженому стані, і послати фотку Міллеру. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:38

Re: РФ назвала умову для транзиту газу через Україну

  lapay написав:і послати фотку Міллеру.
а если Миллеру понравится??
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:00

  lapay написав:
  p_a_l написав:Ну. Нужно поехать к фрау и в одно место ее поцеловать. Европейские ценности на лицо.
Ассоциация, мать ее так.

Дешевше Коболеву сфоткати одне своє місце, в напруженому стані, і послати фотку Міллеру. :)

Газпром назвал дату начала поставок газа в Китай
Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – с 1 декабря 2019 года, сообщил глава правления российского газового холдинга Алексей Миллер по итогам переговоров в Пекине с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем.«Строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика, Газпром начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока – уже с 1 декабря 2019 года», – сказал Миллер, передает ТАСС.В прошлом году Миллер сообщал, что ежегодное потребление Китая в ближайшие годы превысит 300 млрд кубометров.
Он также заявлял, что переговоры с Китаем по газопроводу «Сила Сибири – 2» идут по графику и технические моменты согласованы.

Что-то мне подсказывает, что с учет ом политических реалий, ГАЗПРОМ может сказать good bye ГТС гораздо раньше предполагаемого срока - 22-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:28

пока газ в цене - его будут продавать кому угодно. и понятное дело если украинский транзит будет дороже в N раз, им пользоваться не будут. где тут политика, о которой многие ноют?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:41

  wotsergeyd написав:пока газ в цене - его будут продавать кому угодно. и понятное дело если украинский транзит будет дороже в N раз, им пользоваться не будут. где тут политика, о которой многие ноют?

Что мешало России создать свои потоки сразу после распада ссср?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:52

  p_a_l написав:
  wotsergeyd написав:пока газ в цене - его будут продавать кому угодно. и понятное дело если украинский транзит будет дороже в N раз, им пользоваться не будут. где тут политика, о которой многие ноют?

Что мешало России создать свои потоки сразу после распада ссср?

А зачем? Тогда газ стоил копейки, Украина в 90-ом потребляла его около 100 млрд. м3 в год!, да и Россия пребывала в нокауте - какой уж тут морской газопровод
Волгарь
 
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