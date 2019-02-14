РФ назвала умову для транзиту газу через Україну

andrijk777 написав:
Український транзит є дешевим, інакше б Росія наводила цей аргумент при лобіюванні ГП2, але я цього ні разу не чув.
Політика полягає в тому щоб не дати Росії побудувати ГП2, інакше це збільшить залежність Європи від Росії(її природних ресурсів), яка і так є великою. Це є стратегічна, а не економічна проблема. З економічної точки зору ГП2 вигідний для Європи, це очевидно.
Построено более половины «Северного потока – 2»
Компания Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров газопровода «Северный поток – 2», это более половины трубопровода, заявил министр энергетики России Александр Новак в телефонном разговоре с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.
«В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1 тыс. 224 км, то есть больше половины», – передает сообщение Минэнерго ТАСС.
Надо признать, строят быстро - больше 100 км/месяц