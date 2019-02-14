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РФ назвала умову для
транзиту газу через Україну

РФ назвала умову для транзиту газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:02

  andrijk777 написав:
  wotsergeyd написав:пока газ в цене - его будут продавать кому угодно. и понятное дело если украинский транзит будет дороже в N раз, им пользоваться не будут. где тут политика, о которой многие ноют?

Український транзит є дешевим, інакше б Росія наводила цей аргумент при лобіюванні ГП2, але я цього ні разу не чув.
Політика полягає в тому щоб не дати Росії побудувати ГП2, інакше це збільшить залежність Європи від Росії(її природних ресурсів), яка і так є великою. Це є стратегічна, а не економічна проблема. З економічної точки зору ГП2 вигідний для Європи, це очевидно.

Построено более половины «Северного потока – 2»
Компания Nord Stream 2 AG уложила около 700 километров газопровода «Северный поток – 2», это более половины трубопровода, заявил министр энергетики России Александр Новак в телефонном разговоре с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером.
«В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1 тыс. 224 км, то есть больше половины», – передает сообщение Минэнерго ТАСС.

https://vz.ru/news/2019/2/18/964820.html
Надо признать, строят быстро - больше 100 км/месяц
Волгарь
 
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