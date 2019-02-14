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Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Найприбутковішим поїздом, який курсував з України за кордон у 2018 році, став поїзд №5/6 "Київ-Москва".
Дивися повний текст Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став \"Київ-Москва\"
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:22
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