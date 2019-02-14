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Найприбутковішим міжнародним
поїздом в 2018 став...

Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:21

Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став...

Пропонуємо до обговорення:
Найприбутковішим поїздом, який курсував з України за кордон у 2018 році, став поїзд №5/6 "Київ-Москва".

Дивися повний текст Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став \"Київ-Москва\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:22

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