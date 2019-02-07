Великий американський банк JP Morgan запускає власну криптовалюту JPM Coin.
Дивися повний текст Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:38
Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту
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Дивися повний текст Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:38
Их главный босс активно хэйтил крипту последние полтора года. На публику можно сказать что угодно, а развитию потенциально очень прибыльного бизнеса это не мешает.
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