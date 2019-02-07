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Банк JP Morgan запускає
власну криптовалюту

Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:38

Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Великий американський банк JP Morgan запускає власну криптовалюту JPM Coin.

Дивися повний текст Банк JP Morgan запускає власну криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:38

Их главный босс активно хэйтил крипту последние полтора года. На публику можно сказать что угодно, а развитию потенциально очень прибыльного бизнеса это не мешает.
phantom_systems
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