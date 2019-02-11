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У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Причин для підвищення є декілька.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:46
Виноват "алгоритм" и "средняя температура" :)
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