Причин для підвищення є декілька.
Дивися повний текст У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:30
У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
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Дивися повний текст У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:09
"В апреле можно и без квартиры остаться". Украинцы шокированы рекордными суммами в платежках за отопление.
Цифры доходят до 12 тысяч за месяц
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