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У КМДА розповіли, чому
змінилася ціна на опалення

У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:30

У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення

Пропонуємо до обговорення:
Причин для підвищення є декілька.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:46

Виноват "алгоритм" и "средняя температура" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:09

"В апреле можно и без квартиры остаться". Украинцы шокированы рекордными суммами в платежках за отопление.
Цифры доходят до 12 тысяч за месяц

https://strana.ua/articles/analysis/186 ... alshe.html
Patrick
 
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