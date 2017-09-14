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Кіпр повідомив, скільки
коштує його громадянство

Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58

Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство

Пропонуємо до обговорення:
Уряд просить зробити "безповоротний внесок"

Дивися повний текст Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58

Кому их гражданство нужно за эти деньги? Смешные.
К примеру проценты от депозита (в валюте) будут давать ежемесячные выплаты в эквиваленте около 20 000грн. / 687 баксов (в гривнах еще больше, но и риск девальвации выше).
LOKY
 
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