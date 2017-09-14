Уряд просить зробити "безповоротний внесок"
Дивися повний текст Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58
Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіпр повідомив, скільки коштує його громадянство.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:58
Кому их гражданство нужно за эти деньги? Смешные.
К примеру проценты от депозита (в валюте) будут давать ежемесячные выплаты в эквиваленте около 20 000грн. / 687 баксов (в гривнах еще больше, но и риск девальвации выше).
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