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НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Портфель гривневих кредитів населенню в січні збільшився на 1,2%.
Дивися повний текст НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу - скоротився
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03
когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?
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