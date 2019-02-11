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НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Портфель гривневих кредитів населенню в січні збільшився на 1,2%.
Дивися повний текст НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу - скоротився
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R2
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03
когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?
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Rainbow
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:54
Rainbow написав:
когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?
А что это за рынок сумм гарантирования такой?
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Faceless
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:08
По физикам рост меньше процентной ставки.
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nalim
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26
Faceless написав: Rainbow написав:
когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?
А что это за рынок сумм гарантирования такой?
CDS
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sequence
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