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НБУ: Обсяг депозитів населення
у січні зріс, а бізнесу -...

НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03

НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу -...

Пропонуємо до обговорення:
Портфель гривневих кредитів населенню в січні збільшився на 1,2%.

Дивися повний текст НБУ: Обсяг депозитів населення у січні зріс, а бізнесу - скоротився.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:03

когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:54

  Rainbow написав:когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?

А что это за рынок сумм гарантирования такой? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:08

По физикам рост меньше процентной ставки.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:26

  Faceless написав:
  Rainbow написав:когда суммы гарантирования будут соответствовать рынку?

А что это за рынок сумм гарантирования такой? :mrgreen:

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