В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
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В абсолютных цифрах это выглядит так Експорт товарів 2018 47 340 млн. долларов Імпорт товарів 2018 57 141 млн. долларов http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 9,8 млрд. отрицательного сальдо. Сравнение в статье с 2013-ом вполне совсем правомерно - тогда сальдо в минус 13 млрд. составляло 7% ВПП, сейчас 10 от примерно 125 млрд. 2018-го - 8%.
Tamagoch написав:Кузя это айфоны и айпады с функцией налоговой оптимизации
Не иначе
А если серьезно, кто нибудь знает куда такую тучу диодов и транзисторов можно засунуть? (В процессоры Pentium - не предлагать. )
Могу один из вариантов предложить. Делается хрень особо никому не нужная, на экспорт под возмещение НДС, могут потом контрабасом завозит и повторять цикл. Нужно смотреть что это и по какой цене иначе только гадать.
Упс сорри, если это мы потребляем то даже не знаю ...
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 15 лют, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
если "диоды и триоды" приехали "в инвестиционных целях", то они должны продаться на экспорт в готовом, подорожавшем виде и выровнять баланс. на деле это, скорее всего, оснащение армии какими-то дорогущими электронными нештяками, проходящими под соответствующим ТНВЭД. Если мне дадут соответствующие коды, могу вытянуть из базы таможни и глянуть покупателей вложения в армию вряд ли можно назвать инвестициями ибо отдача неясна