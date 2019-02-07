В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі України в 2018 році в порівнянні з 2017 роком в 2,3 рази відбулося через зростання показників імпорту енергоресурсів і інвестиційного імпорту.
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В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:22
Кто то может раскрыть где закупаются и кто потребитель в Украине диодов и транзисторов на пол миллиарда долларов? :shock:
Кузя
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:12
Кузя
это айфоны и айпады с функцией налоговой оптимизации
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:21
А рука кремля?
sena_2008atp
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:32
Tamagoch написав: Кузя
это айфоны и айпады с функцией налоговой оптимизации
Не иначе
А если серьезно, кто нибудь знает куда такую тучу диодов и транзисторов можно засунуть?
(В процессоры Pentium - не предлагать.
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Кузя
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:37
Кузя написав:
А если серьезно, кто нибудь знает куда такую тучу диодов и транзисторов можно засунуть?
(В процессоры Pentium - не предлагать.
)
Силова електротехніка?
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lapay
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:46
В абсолютных цифрах это выглядит так
Експорт товарів 2018 47 340 млн. долларов Імпорт товарів 2018 57 141 млн. долларов http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 9,8 млрд. отрицательного сальдо. Сравнение в статье с 2013-ом вполне совсем правомерно - тогда сальдо в минус 13 млрд. составляло 7% ВПП, сейчас 10 от примерно 125 млрд. 2018-го - 8%.
Волгарь
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