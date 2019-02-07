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В уряді пояснили, чому
погіршилася зовнішня торгівля

В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:22

Re: В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля

  sequence написав:на деле это, скорее всего, оснащение армии какими-то дорогущими электронными нештяками,

Хіба що глушилками і імпульсними гарматами, але це теж силова електротехніка. На залізничну електротягу, стабілізатори, аварійку і бог ще зна де.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:04

Re: В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля

  Кузя написав:А если серьезно, кто нибудь знает куда такую тучу диодов и транзисторов можно засунуть?

Як я нещодавно дізнався - у нас є заводи по виробництву електротехніки:
- у Кропивницькому є завод Радій (електроніка для тролейбусів БОГДАН);
- у Києві завод САТУРН;
- десь на західній, здається Луцьк - завод по виготовленню проводки, де використовуються діоди та транзистори;
- у Харкові завод по виготовленню електродвигунів;
- колись, щось чув про якийсь завод в Запоріжжі.
jeugen
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