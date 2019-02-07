Хіба що глушилками і імпульсними гарматами, але це теж силова електротехніка. На залізничну електротягу, стабілізатори, аварійку і бог ще зна де.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:22
Re: В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
Хіба що глушилками і імпульсними гарматами, але це теж силова електротехніка. На залізничну електротягу, стабілізатори, аварійку і бог ще зна де.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:04
Re: В уряді пояснили, чому погіршилася зовнішня торгівля
Як я нещодавно дізнався - у нас є заводи по виробництву електротехніки:
- у Кропивницькому є завод Радій (електроніка для тролейбусів БОГДАН);
- у Києві завод САТУРН;
- десь на західній, здається Луцьк - завод по виготовленню проводки, де використовуються діоди та транзистори;
- у Харкові завод по виготовленню електродвигунів;
- колись, щось чув про якийсь завод в Запоріжжі.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:24
Отдача кристально ясна. Уехавшие в рефрижераторах ихтамнеты - наглядное тому свидетельство.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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