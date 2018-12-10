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Ощадбанк подав ще один позов проти «Укртелекому»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:05
Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк подав до суду на компанію «Укртелеком» про примусове стягнення 1,1 мільярда гривень.
Дивися повний текст Ощадбанк подав ще один позов проти «Укртелекому» Ахметова на 1,1 млрд грн
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:05
Рината хотят перед выборами встряхнуть.
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