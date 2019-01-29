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Kyiv Smart City: у столиці
тестують камери, що...

Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:34

Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що...

Пропонуємо до обговорення:
Столичне комунальне підприємство «Інформатика» проводить тестування нового аналітичного модуля відеоспостереження у рамках проекту «Безпечне місто» (Kyiv Smart Safe City).

Дивися повний текст Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що ідентифікують правопорушників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:35

Интересно. А не запрещено ли тыкать средний палец в камеру? Это ж вроде не человеку показываешь.
Просто не люблю когда тебя снимают, а ты при этом никаких нарушений не делаешь.
p_a_l
 
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