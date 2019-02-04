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В Івано-Франківську проїзд
у тролейбусах подорожчає

В Івано-Франківську проїзд у тролейбусах подорожчає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:47

В Івано-Франківську проїзд у тролейбусах подорожчає

Пропонуємо до обговорення:
В Івано-Франківську з 1 квітня проїзд у тролейбусах подорожчає на дві гривні. Відповідне рішення прийняв виконком міста в четвер, 14 лютого, передає місцеве видання «Галка».

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:47

Я не повторяю два раза, два раза.

П. С. Шел десятый год с тех пор, как файненс разместил на ворк уа объявление о поиске редактора ленты новостей
max_us_ua
 
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