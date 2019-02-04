В Івано-Франківську з 1 квітня проїзд у тролейбусах подорожчає на дві гривні. Відповідне рішення прийняв виконком міста в четвер, 14 лютого, передає місцеве видання «Галка».
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:47
В Івано-Франківську проїзд у тролейбусах подорожчає
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Дивися повний текст В Івано-Франківську проїзд у тролейбусах подорожчає.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:47
Я не повторяю два раза, два раза.
П. С. Шел десятый год с тех пор, как файненс разместил на ворк уа объявление о поиске редактора ленты новостей
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