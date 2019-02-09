Поїзд №141/142 "Київ-Львів" приніс збиток в 118,1 млн грн.
Дивися повний текст Названо найзбитковіший поїзд.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48
Названо найзбитковіший поїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найзбитковіший поїзд.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:49
Как представитель корпорации БОГДАН моторс имени томоса, предлагаю запретить все убыточные поезда, заменив их нашей продукцией
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:54
Самый убыточный - кременчуг - киев - ворохта. Он в такое время идет и с таким качеством вагонов, что никому вообще не нужен. Вечно в нем все вагоны пустые.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:00
те кто на этом поезде ездил понимаю, что он не стоит тех денег которые за него беру, просто ужас
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:42
Re: Названо найзбитковіший поїзд
Многие поезда убожество, одно срубание бабла.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:00
Каждые два месяца поднимают тарифы, и всегда в «убытках». Меньше разворовывать не пробовали? Самая ноющая контора.
Додано: Суб 16 лют, 2019 10:05
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:35
Скоро буде дешевше на гіперлупі Ілони покататись ніж на УЗД
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:40
Re: Названо найзбитковіший поїзд
Если убыточные то отменить и сдать рельсы на металл
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