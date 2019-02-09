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Названо найзбитковіший поїзд

Названо найзбитковіший поїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:48

Названо найзбитковіший поїзд

Пропонуємо до обговорення:
Поїзд №141/142 "Київ-Львів" приніс збиток в 118,1 млн грн.

Дивися повний текст Названо найзбитковіший поїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:49

Как представитель корпорации БОГДАН моторс имени томоса, предлагаю запретить все убыточные поезда, заменив их нашей продукцией
max_us_ua
 
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Самый убыточный - кременчуг - киев - ворохта. Он в такое время идет и с таким качеством вагонов, что никому вообще не нужен. Вечно в нем все вагоны пустые.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:00

те кто на этом поезде ездил понимаю, что он не стоит тех денег которые за него беру, просто ужас
denis_it_help
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:38

Как с такими ценами, почти как самолёт, они убыточные
svm30055
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:42

Re: Названо найзбитковіший поїзд

Многие поезда убожество, одно срубание бабла.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:00

Каждые два месяца поднимают тарифы, и всегда в «убытках». Меньше разворовывать не пробовали? Самая ноющая контора.
rsdrp11
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 10:05

  svm30055 написав:Как с такими ценами, почти как самолёт, они убыточные

Это талант :)
Igorten
 
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Скоро буде дешевше на гіперлупі Ілони покататись ніж на УЗД :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:40

Re: Названо найзбитковіший поїзд

Если убыточные то отменить и сдать рельсы на металл
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