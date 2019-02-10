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Названо найзбитковіший поїзд

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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:16

https://www.ostro.org/general/economics/news/563586/
Тарифная политика «Укрзализныци» может привести к падению курса гривны - эксперт

19.02.2019 14:40.

Украину может ждать падение курса гривны из-за повышения тарифов на грузовые перевозки , которое приведет к неконкурентоспособности украинского экспорта и недополучению валюты за него. Об этом заявил руководитель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко у себя в Facebook.

««Укрзализныця» в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов вырастет. Автоматически поднимемся отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает будут покупать твой товар или нет.Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривны», - пояснил Криворучко.

Эксперт видит выход из ситуации в поиске «Укрзализницей» внутренних ресурсов, а не в повышении тарифов.

«Первое и самое главное - «Укрзализниця" должна искать внутренние резервы, должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств кроме как просто повышать цены бизнесу и делать Украину неконкурентной в мире», - написал Александр Криворчуко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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