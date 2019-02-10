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У Кабміні назвали головне
джерело зростання економіки

У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:49

У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки

Пропонуємо до обговорення:
В цілому зростання ВВП у 2018 склало 3,2%.

Дивися повний текст У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:50

...а не восстановление экономики (частичное, естественно) после "ямы" 2014, не?
max_us_ua
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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