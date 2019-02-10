В цілому зростання ВВП у 2018 склало 3,2%.
Дивися повний текст У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:49
У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні назвали головне джерело зростання економіки.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:50
...а не восстановление экономики (частичное, естественно) после "ямы" 2014, не?
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