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В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.
Дивися повний текст В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів замість трудових відносин
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Львиная доля IT компаний работает по такой схеме
хотите лишится и их , тогда вы на верном пути.
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cia
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