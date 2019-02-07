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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Дивися повний текст В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів замість трудових відносин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19

Львиная доля IT компаний работает по такой схеме
хотите лишится и их , тогда вы на верном пути.
cia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:18

Идея хорошая, но до выборов не примут, а потом похерится.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:23

Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Интересно. Таксисты у операторов официально на работе?
Продавец обоев официально оформляет маляра, если клиент при покупке обоев спрашивает нет ли мастера, а сам мастер иногда приводит нового клиента выбрать обои к продавцу?
Заставьте людей самим за себя платить налоги а не перекидываете на дядю Васю. Знаю много людей, которые работают на подработках и не хотят оформляться официально в налоговых и платить налоги. Но хотят чтобы их оформили не снимая с них ни копейки. Так сказать хитрожо.
Делал ремонт больше чем полгода, нанимал мастера. Мне его тоже нужно было оформлять или он должен сам за себя налоги оплачивать?
Еще раз повторю. Не ту страну.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:25

  cia написав:Львиная доля IT компаний работает по такой схеме
хотите лишится и их , тогда вы на верном пути.

Я так понимаю, принцип простой: или приносишь деньги в бюджет, чтобы потом их оттуда тырить, или вали в другую страну.
nalim
 
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