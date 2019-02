В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:17

Таки да, вопрос нужно решать. Но не выплеснуть бы ребенка с водой. Если с 5% (приблизительно) налоги скакнут на 33-35% (приблизительно ЕСВ + ПДФО по отношению к с сумме дохода) то есть риск сделать отечественное IT неконкурентноспособным и за год потерять 4% ВВП (генерируемые IT в Украине). ГФС и ПФУ надо убрать от решения этой проблемы (у них только одна цель - повышение доходов бюджета/пенсионного любой ценой) и комплексно двигаться в сторону либерализации и мягким, растянутым (на десятилетие) по времени повышением налогов именно на ФОП по IT.

Это я фантазирую. С ротацией президента/парламента раз в 5 лет такие задачи решать нереально, популистам/ретивым наполнителям бюджета нужно здесь и сейчас. Так что штаб-квартиры всех IT уедут в более благоприятные юрисдикции, а тут только ФОПЫ останутся, получающие напрямую вылюту из-за забугорья (благо валютная либерализация способствует).