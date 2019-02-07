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В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.
Дивися повний текст В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів замість трудових відносин
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R2
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:19
Львиная доля IT компаний работает по такой схеме
хотите лишится и их , тогда вы на верном пути.
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cia
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:18
Идея хорошая, но до выборов не примут, а потом похерится.
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nalim
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:23
Интересно. Таксисты у операторов официально на работе?
Продавец обоев официально оформляет маляра, если клиент при покупке обоев спрашивает нет ли мастера, а сам мастер иногда приводит нового клиента выбрать обои к продавцу?
Заставьте людей самим за себя платить налоги а не перекидываете на дядю Васю. Знаю много людей, которые работают на подработках и не хотят оформляться официально в налоговых и платить налоги. Но хотят чтобы их оформили не снимая с них ни копейки. Так сказать хитрожо.
Делал ремонт больше чем полгода, нанимал мастера. Мне его тоже нужно было оформлять или он должен сам за себя налоги оплачивать?
Еще раз повторю. Не ту страну.
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:25
cia написав:
Львиная доля IT компаний работает по такой схеме
хотите лишится и их , тогда вы на верном пути.
Я так понимаю, принцип простой: или приносишь деньги в бюджет, чтобы потом их оттуда тырить, или вали в другую страну.
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nalim
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:04
1.Періодичність отримання винагороди за виконані роботи або надані послуги;
2.Надання особою послуг за дорученням та під контролем компанії;
3.Отриманий дохід такої особи є єдиним джерелом доходу або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;
4.Роботи та послуги особа виконує на робочому місці із дотриманням внутрішніх правил компанії-отримувача цих послуг, а сама ця компанія надає такому працівнику обладнання;
5.Компанія, що отримує послуги, визначає тривалість робочого часу особи та тривалість відпочинку.
Не взлетит, почему:
1. Офшор(1500$ в год для всей компании, что дешево), ITшники получают зарплату по ВЭД-контракту, что полностью выводит из этого пункта.
2. Надання послуг офшорной компании (ВЭД-контракт), так что снова идут лесом.
3. И снова офшор, и поход по лесистой местности.
4. Обладания можно предоставить в рамках контракта для выполнения работы через субаренду. Оборудование арендует офшорная компания за 1 гривну и у неё же его арендует контрактник.
5. Ошфорная компания просто оплачивает отработанные часы при ставке за час(рассчитывается максимальная оплата 160 часов в месяц). Можешь работать один час в месяц с соответствующей оплатой. Ну и у IT-шников гибкий график с гибкими требованиями, например отвечать на запросы клиента с задержкой не более чем в 2 часа, что описывается в контракте.
Я не знаю для кого это создано, но IT это точно не затронет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:17
Таки да, вопрос нужно решать. Но не выплеснуть бы ребенка с водой. Если с 5% (приблизительно) налоги скакнут на 33-35% (приблизительно ЕСВ + ПДФО по отношению к с сумме дохода) то есть риск сделать отечественное IT неконкурентноспособным и за год потерять 4% ВВП (генерируемые IT в Украине). ГФС и ПФУ надо убрать от решения этой проблемы (у них только одна цель - повышение доходов бюджета/пенсионного любой ценой) и комплексно двигаться в сторону либерализации и мягким, растянутым (на десятилетие) по времени повышением налогов именно на ФОП по IT.
Это я фантазирую. С ротацией президента/парламента раз в 5 лет такие задачи решать нереально, популистам/ретивым наполнителям бюджета нужно здесь и сейчас. Так что штаб-квартиры всех IT уедут в более благоприятные юрисдикции, а тут только ФОПЫ останутся, получающие напрямую вылюту из-за забугорья (благо валютная либерализация способствует).
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oleg_360
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:24
AlifeSoft написав:
1. Офшор(1500$ в год для всей компании, что дешево),
більшість офшорів - сірі, про чорні навіть не кажу
к-сть білих зменшується із року в рік.
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greenozon
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:47
greenozon написав: AlifeSoft написав:
1. Офшор(1500$ в год для всей компании, что дешево),
більшість офшорів - сірі, про чорні навіть не кажу
к-сть білих зменшується із року в рік.
E-резидентство Эстонии + юридическая компания + счет в банке = 1000 евро в год.
Кроме того какая разница какой цвет у офшора? Вам же не переводить на него деньги, а получать с него.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:55
AlifeSoft написав: greenozon написав: AlifeSoft написав:
1. Офшор(1500$ в год для всей компании, что дешево),
більшість офшорів - сірі, про чорні навіть не кажу
к-сть білих зменшується із року в рік.
E-резидентство Эстонии + юридическая компания + счет в банке = 1000 евро в год.
Кроме того какая разница какой цвет у офшора? Вам же не переводить на него деньги, а получать с него.
Если государство поставит себе такую цель, то все эти нехитрые схемы работать не будут. Точнее, будут, пока кому-то не потребуется взять за жабры конкретную компанию.
Например
- принимается закон, что человек, который находился на территории Украины более 180 дней в году, считается налоговым резидентом Украины и обязан уплатить подоходный налог по ставкам, указанным в украинском законодательстве, независимо от источника происхождения дохода
- принимается закон, что налоговые резиденты Украины обязаны задекларировать все счета, открытые за пределами Украины
Все на это забивают, но когда-нибудь лично к вам придут ребята в форме или в штатском и скажут, что ай-я-яй, как же так, получили вы деньги на вш счет в эстонском банке, а налог не оплатили.
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PasserBy
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