|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:34
Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
"Резидент"!!! Так смысл как раз в этом - ни чего в Украине не регистрировать (и вообще, иметь как можно меньше общего)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:36
Это очень хорошие новости для самих работников, т.к. эти нововведения будут стимулировать компании отказываться от этого смешного пережитка средневековья как обязательная работа в офисе. Особенно в IT. Нет ни единой области IT, где было бы необходимо постоянное физическое присутствие человека в какой-то одной комнате вместе с другими людьми. И если будет так, то с удаленкой фиг докажешь, что это наемный работник, а не независимый профессионал, предоставляющий услуги по контракту.
Помимо этого есть еще куча плюсов - минус расходы на содержание офиса (а это миллионы непродуктивных расходов), минус пробки в час пик по утрам, плюс больше времени у работника на более эффективную работу или на семью-хобби -> лучше лояльность, мотивация и т.д.
Востаннє редагувалось Kart в П'ят 15 лют, 2019 23:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:40
Вы забываете, что у большинства наших айтишных работодателей есть такая штука как огромный и очень заметный "удобный офис в центре города" Куда очень просто зайти проверяющему, начать задавать вопросы и ставить галочки напротив "работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка" и подобных пунктов.
Только удаленка спасет этот мир.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:54
Единственная причина, по которой IT-аусорсинг еще существует в Украине, а не эмигрирует в Восточную и Южную Европу... и с той решили покончить!
По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят. А значит недоплачивать нашим ИТ-шникам по сравнению с их коллегами из соседних стран не получится (что подтверждает динамика средних зарплат по отрасли).
Если заберут полуофшорный режим работы, скажите - какой смысл Люксофтам и Епамам здесь оставлять людей??? Правильно - никакого!
Украинские ИТ-спецы с большой радостью будут эмигрировать прямо по окончанию университетов. А сами компании будут избавлены от прелестей прохождения унизительных обысков СБУ и уплаты взяток.
Браво! Так держать!
PS: нет, уважаемые плательщики ЕСВ с больших белых зарплат, не подумайте, что я оправдываю налоговых уклонистов, но поскольку разработка ПО не привязана к географии, и контингент там преимущественно молодой, еб... то есть, плевать они хотели на причуды украинских чинуш... что-то не понравится - соберутся и уедут.
А они, так, к слову, одни из немногих оставшихся экспортетов, чей уровень доходов позволяет содержать себя и еще 2-5 человек (а значит освобождать государство от социальных расходов по отношению к большому количеству населения).
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:57
Для этого нужно внести правки, чтобы налоги платили не работодатели, а работники. Лично я за такую схему, которая существует в той же Европе. Вот только если сантехнику Васе выплатят всю сумму, а налоговая пришлет запрос на 40% налога с неё, то сантехник Вася придет в налоговую платить с коктейлем Молотова и власть вынесут на вилах (кто бы там не был при власти).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:02
В том то и дело что работодатель и арендодатель получаются полностью разные лица. Офис предоставляется коворкингом по договору с СПД, а сам СПД работает по ВЭД-контракту на совершенно другую компанию в Эстонии или на Сейшелах. Нужно очень сильно наплевать на закон чтобы пытаться это прогнуть. Проще прийти и выставить счет от балды по "революционной необходимости".
Вот такая схема:
Коворкинг Офис Укр ООО <- договор-> Вася Пупкин ФЛП<- договор-> Seychelles Development
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:07
Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
А Люксофты и Епамы готовы платить IT-шникам не 2000, а скажем 8000$ чтобы обеспечить тот же уровень жизни за счет низкой цены услуг,как в Украине?
Лично я работаю на австралийскую компанию через её польский филиал (правда нас переводят в эстонский филиал), работая в своем домашнем офисе в Украине. Но ВЭД-контракт у меня с польским филиалом.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:18
Стоимость жизни в Киеве сравнялась с таковой в Варшаве. Не пиши свой пропагандистский бред хотя бы в этой ветке! Я ж не говорил о том, что аутсорсеры переместят офисы в Долину, Нью-Йорк, или Лондон!
|