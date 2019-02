В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:57

PasserBy написав: - принимается закон, что человек, который находился на территории Украины более 180 дней в году, считается налоговым резидентом Украины и обязан уплатить подоходный налог по ставкам, указанным в украинском законодательстве, независимо от источника происхождения дохода



Для этого нужно внести правки, чтобы налоги платили не работодатели, а работники. Лично я за такую схему, которая существует в той же Европе. Вот только если сантехнику Васе выплатят всю сумму, а налоговая пришлет запрос на 40% налога с неё, то сантехник Вася придет в налоговую платить с коктейлем Молотова и власть вынесут на вилах (кто бы там не был при власти). Для этого нужно внести правки, чтобы налоги платили не работодатели, а работники. Лично я за такую схему, которая существует в той же Европе. Вот только если сантехнику Васе выплатят всю сумму, а налоговая пришлет запрос на 40% налога с неё, то сантехник Вася придет в налоговую платить с коктейлем Молотова и власть вынесут на вилах (кто бы там не был при власти).

