В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:54

Единственная причина, по которой IT-аусорсинг еще существует в Украине, а не эмигрирует в Восточную и Южную Европу... и с той решили покончить!



По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят. А значит недоплачивать нашим ИТ-шникам по сравнению с их коллегами из соседних стран не получится (что подтверждает динамика средних зарплат по отрасли).



Если заберут полуофшорный режим работы, скажите - какой смысл Люксофтам и Епамам здесь оставлять людей??? Правильно - никакого!



Украинские ИТ-спецы с большой радостью будут эмигрировать прямо по окончанию университетов. А сами компании будут избавлены от прелестей прохождения унизительных обысков СБУ и уплаты взяток.



Браво! Так держать!



PS: нет, уважаемые плательщики ЕСВ с больших белых зарплат, не подумайте, что я оправдываю налоговых уклонистов, но поскольку разработка ПО не привязана к географии, и контингент там преимущественно молодой, еб... то есть, плевать они хотели на причуды украинских чинуш... что-то не понравится - соберутся и уедут.



А они, так, к слову, одни из немногих оставшихся экспортетов, чей уровень доходов позволяет содержать себя и еще 2-5 человек (а значит освобождать государство от социальных расходов по отношению к большому количеству населения).