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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:34

Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

"Резидент"!!! Так смысл как раз в этом - ни чего в Украине не регистрировать (и вообще, иметь как можно меньше общего)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:36

Это очень хорошие новости для самих работников, т.к. эти нововведения будут стимулировать компании отказываться от этого смешного пережитка средневековья как обязательная работа в офисе. Особенно в IT. Нет ни единой области IT, где было бы необходимо постоянное физическое присутствие человека в какой-то одной комнате вместе с другими людьми. И если будет так, то с удаленкой фиг докажешь, что это наемный работник, а не независимый профессионал, предоставляющий услуги по контракту.

Помимо этого есть еще куча плюсов - минус расходы на содержание офиса (а это миллионы непродуктивных расходов), минус пробки в час пик по утрам, плюс больше времени у работника на более эффективную работу или на семью-хобби -> лучше лояльность, мотивация и т.д.
Востаннє редагувалось Kart в П'ят 15 лют, 2019 23:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:40

  AlifeSoft написав:Не взлетит, почему:
1. Офшор(1500$ в год для всей компании, что дешево), ITшники получают зарплату по ВЭД-контракту, что полностью выводит из этого пункта.
...
Я не знаю для кого это создано, но IT это точно не затронет.


Вы забываете, что у большинства наших айтишных работодателей есть такая штука как огромный и очень заметный "удобный офис в центре города" :mrgreen: Куда очень просто зайти проверяющему, начать задавать вопросы и ставить галочки напротив "работа выполняется на определенном работодателем рабочем месте и в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка" и подобных пунктов.

Только удаленка спасет этот мир.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:54

Единственная причина, по которой IT-аусорсинг еще существует в Украине, а не эмигрирует в Восточную и Южную Европу... и с той решили покончить!

По стоимости жизни Украина уже сравнялась с Польшей и Венгрией, и обошла Болгарию. Еще немного, и уровень Кипра и Греции будет взят. А значит недоплачивать нашим ИТ-шникам по сравнению с их коллегами из соседних стран не получится (что подтверждает динамика средних зарплат по отрасли).

Если заберут полуофшорный режим работы, скажите - какой смысл Люксофтам и Епамам здесь оставлять людей??? Правильно - никакого!

Украинские ИТ-спецы с большой радостью будут эмигрировать прямо по окончанию университетов. А сами компании будут избавлены от прелестей прохождения унизительных обысков СБУ и уплаты взяток.

Браво! Так держать!

PS: нет, уважаемые плательщики ЕСВ с больших белых зарплат, не подумайте, что я оправдываю налоговых уклонистов, но поскольку разработка ПО не привязана к географии, и контингент там преимущественно молодой, еб... то есть, плевать они хотели на причуды украинских чинуш... что-то не понравится - соберутся и уедут.

А они, так, к слову, одни из немногих оставшихся экспортетов, чей уровень доходов позволяет содержать себя и еще 2-5 человек (а значит освобождать государство от социальных расходов по отношению к большому количеству населения).
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:57

  PasserBy написав:- принимается закон, что человек, который находился на территории Украины более 180 дней в году, считается налоговым резидентом Украины и обязан уплатить подоходный налог по ставкам, указанным в украинском законодательстве, независимо от источника происхождения дохода


Для этого нужно внести правки, чтобы налоги платили не работодатели, а работники. Лично я за такую схему, которая существует в той же Европе. Вот только если сантехнику Васе выплатят всю сумму, а налоговая пришлет запрос на 40% налога с неё, то сантехник Вася придет в налоговую платить с коктейлем Молотова и власть вынесут на вилах (кто бы там не был при власти).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:02

  Kart написав:Вы забываете, что у большинства наших айтишных работодателей есть такая штука как огромный и очень заметный "удобный офис в центре города" :mrgreen: Куда очень просто зайти проверяющему, начать задавать вопросы и ставить галочки напротив


В том то и дело что работодатель и арендодатель получаются полностью разные лица. Офис предоставляется коворкингом по договору с СПД, а сам СПД работает по ВЭД-контракту на совершенно другую компанию в Эстонии или на Сейшелах. Нужно очень сильно наплевать на закон чтобы пытаться это прогнуть. Проще прийти и выставить счет от балды по "революционной необходимости".

Вот такая схема:
Коворкинг Офис Укр ООО <- договор-> Вася Пупкин ФЛП<- договор-> Seychelles Development
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:07

Re: В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

  zРадио написав:Если заберут полуофшорный режим работы, скажите - какой смысл Люксофтам и Епамам здесь оставлять людей??? Правильно - никакого!


А Люксофты и Епамы готовы платить IT-шникам не 2000, а скажем 8000$ чтобы обеспечить тот же уровень жизни за счет низкой цены услуг,как в Украине?

Лично я работаю на австралийскую компанию через её польский филиал (правда нас переводят в эстонский филиал), работая в своем домашнем офисе в Украине. Но ВЭД-контракт у меня с польским филиалом.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:18

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Если заберут полуофшорный режим работы, скажите - какой смысл Люксофтам и Епамам здесь оставлять людей??? Правильно - никакого!


А Люксофты и Епамы готовы платить IT-шникам не 2000, а скажем 8000$ чтобы обеспечить тот же уровень жизни за счет низкой цены услуг,как в Украине?

Лично я работаю на австралийскую компанию через её польский филиал (правда нас переводят в эстонский филиал), работая в своем домашнем офисе в Украине. Но ВЭД-контракт у меня с польским филиалом.


Стоимость жизни в Киеве сравнялась с таковой в Варшаве. Не пиши свой пропагандистский бред хотя бы в этой ветке! Я ж не говорил о том, что аутсорсеры переместят офисы в Долину, Нью-Йорк, или Лондон!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:34

  zРадио написав:Стоимость жизни в Киеве сравнялась с таковой в Варшаве. Не пиши свой пропагандистский бред хотя бы в этой ветке! Я ж не говорил о том, что аутсорсеры переместят офисы в Долину, Нью-Йорк, или Лондон!


Вот как раз стоимость жизни в Варшаве намного выше чем в Киеве. Из Польши бегут назад.

Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу
https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:39

  oleg_360 написав: Так что штаб-квартиры всех IT уедут в более благоприятные юрисдикции, а тут только ФОПЫ останутся, получающие напрямую вылюту из-за забугорья (благо валютная либерализация способствует).


Так пусть себе и уезжают эти штаб-квартиры в какие-угодно юрисдикции. ІТ это, или какая- нибудь другая отрасль, неважно. Нахрена они нужны такие "хорошие"? Налоги не платят, инфраструктуру убивают.Уход от налогов-это обычное воровство.Нет разницы между чиновником, ворующим бюджетные деньги и владельцем конторы, который не платит налоги,или минимизирует их с помощью ФОПов. Все хотят чтобы армия укреплялась, дороги ремонтировались, метро,школы, садики и т.д.строились... Деньги на это с неба сами не упадут.Внешний и внутренний офшор в виде ФОПов задушит Украину как государство. Ликвидация всяких схем ухода от налогов уже давно назрела. Но никто,и ничего в этом направлении делать не будет. Потому как гос.чиновники и депутаты напрямую или косвенно причастны к бизнесу, и сами-же интенсивно используют эти схемы.
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