В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: Суб 16 лют, 2019 01:21

AlifeSoft написав: Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу

https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/ Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу

Пример вообще очень специфический и не переводится на опыт большинства уехавших или потенциально уехавших. По одной простой причине - в истории у парня был какой-то феерически жлобский работодатель, который при переводе сотрудника в более дорогую страну оставил ему, просто в другой валюте(значок фейспалма). Даже учитывая обычную незамутненность украинского бизнеса, таким невероятным уровнем жлобства обладает наверное меньше 1% местных работодателей. Странно, что еще и сам автор истории оказался не от мира сего и заранее не поинтересовался ни зарплатой, ни стоимостью жизни, ни налогами, вообще ничем. Это совершенно нетипичный случай для человека с предположительно высоким IQ.Если бы парень уехал, как все остальные, с пропорциональным повышением зп соответственно польскому рынку, скорее всего, история была бы другой. С релокейтом от нормального работодателя или даже западного заказчика напрямую, у него возможно оставалось бы все еще меньше денег, чем в Украине, но уже не настолько, и это вполне могло бы компенсироваться какими-то другими плюшками от жизни в цивилизованной стране.Хотя да,в Украине количество свободных средств, остающихся на руках после оплаты всех базовых вещей, остается выше. Пока что.