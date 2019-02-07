В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

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Додано: Суб 16 лют, 2019 01:10
AlifeSoft, на самом деле да, все это несерьезно. У этих инициатив нет никакого будущего. Думаю, в правительстве это прекрасно понимают, а вброс сделали просто в качестве очередной предвыборной технологии.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:17
Это единственное, что держит здесь людей,которые никакой помощи не требуют у гос-ва,давая ему (и вам в том числе) закрывать его и ваши хотелки по импорту и оставляя в Украине 20% ндс со своих зп. Почитайте сколько от 2к зелеными 20% и сколько от серой зп обычного работника.
Махать шашками оно легче всего.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:21
Пример вообще очень специфический и не переводится на опыт большинства уехавших или потенциально уехавших. По одной простой причине - в истории у парня был какой-то феерически жлобский работодатель, который при переводе сотрудника в более дорогую страну оставил ему украинскую зарплату, просто в другой валюте(значок фейспалма). Даже учитывая обычную незамутненность украинского бизнеса, таким невероятным уровнем жлобства обладает наверное меньше 1% местных работодателей. Странно, что еще и сам автор истории оказался не от мира сего и заранее не поинтересовался ни зарплатой, ни стоимостью жизни, ни налогами, вообще ничем. Это совершенно нетипичный случай для человека с предположительно высоким IQ.
Если бы парень уехал, как все остальные, с пропорциональным повышением зп соответственно польскому рынку, скорее всего, история была бы другой. С релокейтом от нормального работодателя или даже западного заказчика напрямую, у него возможно оставалось бы все еще меньше денег, чем в Украине, но уже не настолько, и это вполне могло бы компенсироваться какими-то другими плюшками от жизни в цивилизованной стране.
Хотя да, пока что в Украине количество свободных средств, остающихся на руках после оплаты всех базовых вещей, остается выше. Пока что.
Востаннє редагувалось Kart в Суб 16 лют, 2019 01:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:31
К чему я и говорю, в Польше нужно среднюю ставить 4000$ для мидла или хотя бы 8000$ для сеньора. Готовы к этому работодатели?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:37
AlifeSoft, обычно всегда повышают, соответственно местному рынку. И обычно денег на руках остается действительно меньше, чем было в Украине, потому что здесь человек получает существенно выше рынка, а там будет получать какую-то среднерыночную ЗП. Но тут уже вопрос в конкретных суммах и какими плюсами другой страны это компенсируется.
Так или иначе, та история, на которую вы ссылаетесь, совершенно нетипичная. Там повышения не было вообще никакого и в таких условиях это означало уезжать в совершенно нищенскую жизнь. Да, жить в нищете в Польше - хуже, чем обеспеченно жить в Украине. Но что это доказывает?
Востаннє редагувалось Kart в Суб 16 лют, 2019 01:42, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:39
Я гляжу, не доходит до тебя! Попросил же без пропаганды!!
Человек в статье уезжал из Днепропетровска, а не Киева, и в 2014-м году, а не в 2019-м!
У тебя хватает мозгов понять, во сколько раз это отличается по стоимости жизни???
Во-первых, Киев на 30-35% дороже Днепра - был и остается. Во-вторых, стоимость жизни (по всей Украине) за 5 прошедших лет выросла даже в долларах из-за повышения стоимости газа и тепла в 12 раз при индексации всего остального в 3-3,5 раза.
В Польше за это время в евро инфляция составила "целых" 12%, при том, что доллар к евро подорожал на 19%, то есть де-факто в долларах жизнь в Польше подешевела!
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