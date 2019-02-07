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В уряді хочуть ліквідувати
схему використання ФОПів...

В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:10

AlifeSoft, на самом деле да, все это несерьезно. У этих инициатив нет никакого будущего. Думаю, в правительстве это прекрасно понимают, а вброс сделали просто в качестве очередной предвыборной технологии.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:17

  qazzax написав:
  oleg_360 написав: Так что штаб-квартиры всех IT уедут в более благоприятные юрисдикции, а тут только ФОПЫ останутся, получающие напрямую вылюту из-за забугорья (благо валютная либерализация способствует).


Так пусть себе и уезжают эти штаб-квартиры в какие-угодно юрисдикции. ІТ это, или какая- нибудь другая отрасль, неважно. Нахрена они нужны такие "хорошие"? Налоги не платят, инфраструктуру убивают.Уход от налогов-это обычное воровство.Нет разницы между чиновником, ворующим бюджетные деньги и владельцем конторы, который не платит налоги,или минимизирует их с помощью ФОПов. Все хотят чтобы армия укреплялась, дороги ремонтировались, метро,школы, садики и т.д.строились... Деньги на это с неба сами не упадут.Внешний и внутренний офшор в виде ФОПов задушит Украину как государство. Ликвидация всяких схем ухода от налогов уже давно назрела. Но никто,и ничего в этом направлении делать не будет. Потому как гос.чиновники и депутаты напрямую или косвенно причастны к бизнесу, и сами-же интенсивно используют эти схемы.

Это единственное, что держит здесь людей,которые никакой помощи не требуют у гос-ва,давая ему (и вам в том числе) закрывать его и ваши хотелки по импорту и оставляя в Украине 20% ндс со своих зп. Почитайте сколько от 2к зелеными 20% и сколько от серой зп обычного работника.

Махать шашками оно легче всего.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:21

  AlifeSoft написав:Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу
https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/


Пример вообще очень специфический и не переводится на опыт большинства уехавших или потенциально уехавших. По одной простой причине - в истории у парня был какой-то феерически жлобский работодатель, который при переводе сотрудника в более дорогую страну оставил ему украинскую зарплату, просто в другой валюте(значок фейспалма). Даже учитывая обычную незамутненность украинского бизнеса, таким невероятным уровнем жлобства обладает наверное меньше 1% местных работодателей. Странно, что еще и сам автор истории оказался не от мира сего и заранее не поинтересовался ни зарплатой, ни стоимостью жизни, ни налогами, вообще ничем. Это совершенно нетипичный случай для человека с предположительно высоким IQ.

Если бы парень уехал, как все остальные, с пропорциональным повышением зп соответственно польскому рынку, скорее всего, история была бы другой. С релокейтом от нормального работодателя или даже западного заказчика напрямую, у него возможно оставалось бы все еще меньше денег, чем в Украине, но уже не настолько, и это вполне могло бы компенсироваться какими-то другими плюшками от жизни в цивилизованной стране.

Хотя да, пока что в Украине количество свободных средств, остающихся на руках после оплаты всех базовых вещей, остается выше. Пока что.
Востаннє редагувалось Kart в Суб 16 лют, 2019 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:31

  Kart написав:По одной простой причине - в истории у парня был какой-то феерически жлобский работодатель, который при переводе сотрудника в более дорогую страну оставил ему [b]украинскую зарплату[/b], просто в другой валюте(значок фейспалма).


К чему я и говорю, в Польше нужно среднюю ставить 4000$ для мидла или хотя бы 8000$ для сеньора. Готовы к этому работодатели?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:37

AlifeSoft, обычно всегда повышают, соответственно местному рынку. И обычно денег на руках остается действительно меньше, чем было в Украине, потому что здесь человек получает существенно выше рынка, а там будет получать какую-то среднерыночную ЗП. Но тут уже вопрос в конкретных суммах и какими плюсами другой страны это компенсируется.

Так или иначе, та история, на которую вы ссылаетесь, совершенно нетипичная. Там повышения не было вообще никакого и в таких условиях это означало уезжать в совершенно нищенскую жизнь. Да, жить в нищете в Польше - хуже, чем обеспеченно жить в Украине. Но что это доказывает? :)
Востаннє редагувалось Kart в Суб 16 лют, 2019 01:42, всього редагувалось 3 разів.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:39

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Стоимость жизни в Киеве сравнялась с таковой в Варшаве. Не пиши свой пропагандистский бред хотя бы в этой ветке! Я ж не говорил о том, что аутсорсеры переместят офисы в Долину, Нью-Йорк, или Лондон!


Вот как раз стоимость жизни в Варшаве намного выше чем в Киеве. Из Польши бегут назад.

Как я переехал в Польшу и вернулся назад: несколько причин не эмигрировать за границу
https://dou.ua/lenta/articles/dont-move-abroad/


Я гляжу, не доходит до тебя! Попросил же без пропаганды!!

Человек в статье уезжал из Днепропетровска, а не Киева, и в 2014-м году, а не в 2019-м!

У тебя хватает мозгов понять, во сколько раз это отличается по стоимости жизни???

Во-первых, Киев на 30-35% дороже Днепра - был и остается. Во-вторых, стоимость жизни (по всей Украине) за 5 прошедших лет выросла даже в долларах из-за повышения стоимости газа и тепла в 12 раз при индексации всего остального в 3-3,5 раза.

В Польше за это время в евро инфляция составила "целых" 12%, при том, что доллар к евро подорожал на 19%, то есть де-факто в долларах жизнь в Польше подешевела!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:44

Во всем, как принято говорить, "цивилизованном мире" огромные компании, работают по краткосрочным контрактам, а тренд последних лет 5+ это фриланс, в любых сферах. Как всегда люди которые жили до нас правы - "ДУРЭНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!"

Это приведет еще к большему оттоку людей. Программисту все равно где работать физически, в польше, шриланке, зимбабвэ только бы был интернет, может баржу нанять отойти в нейтральные воды и сделать офшор (или что то другое). И с какой валютной выручкой останется Украина?

ДЕЛАТЬ ЧТО ЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЧЕГО. ВСЕ КАК БЫЛО С 80х так и осталось (кроме интернета и моб связи и заводов/фабрик больше нет), а главный лозунг всех кто был у власти: "Кого бы еще подоить"

Минсоцполитики лучше о бабушках позаботитесь, люди пропахали всю жизнь (большинство), а сейчас живут хуже чем бомжи в любой "цивилизованной" стране


ДЕЛОМ ЗАЙМИТЕСЬ! ПОРАБОТАЙТЕ, А НЕ ПО_издите.
shkarapet
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zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там.
hlieviy
 
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