В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

Додано: Суб 16 лют, 2019 11:36

hlieviy написав: zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там. zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там.

В Киеве дешевле жилье, городской транспорт, связь и услуги, в которых интенсивно участвует людской труд (пример - стрижка в парикмахерской). Дороже - одежда, обувь, электроника, авто, лекарства, авиаперелеты/путешествия и еда.

Откуда ты вылезло, горе с дюжиной комментариев, что уже делишь авторов на зрадофилов и не-зрадофилов?..Да, еда - ты правильно прочитал! Я готов к спору с приведением ценников, если потребуется - для тех, кто питается разнообразно и качественно, а не сидит на макаронах, еда в Варшаве будет стоить на 15-20% дешевле, чем в Киеве!А теперь возьми потребление человека, получающего вдвое больше средней польской запрлаты, не говоря уже об украинской - квартира своя там будет у 80%+ (у осевших эмигрантов - 50%), а еда, бытовые товары/услуги будут укладываться в 40% от доходов. Соответственно, оставшиеся 60% будут расходоваться на то, чтов Варшаве, чем в Киеве! Можно позволить себе и авто другого класса, и брендовую одежду, и каждые выходные в какой-нибудь европейской столице... В конце концов можно откладывать деньги на банковском счете, не опасаясь что какое-нибудь жулье в сговоре с чиновниками отнимет их у вас. Можно инвестировать в рынок акций, в то же жилье, о котором ты тут вещаешь, и которое дорожает в цене с течением времени, а не дешевеет, как в Киеве...PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал