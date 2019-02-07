В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...

К чему я и говорю, в Польше нужно среднюю ставить 4000$ для мидла или хотя бы 8000$ для сеньора. Готовы к этому работодатели?
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Додано: Суб 16 лют, 2019 01:31
К чему я и говорю, в Польше нужно среднюю ставить 4000$ для мидла или хотя бы 8000$ для сеньора. Готовы к этому работодатели?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:37
AlifeSoft, обычно всегда повышают, соответственно местному рынку. И обычно денег на руках остается действительно меньше, чем было в Украине, потому что здесь человек получает существенно выше рынка, а там будет получать какую-то среднерыночную ЗП. Но тут уже вопрос в конкретных суммах и какими плюсами другой страны это компенсируется.
Так или иначе, та история, на которую вы ссылаетесь, совершенно нетипичная. Там повышения не было вообще никакого и в таких условиях это означало уезжать в совершенно нищенскую жизнь. Да, жить в нищете в Польше - хуже, чем обеспеченно жить в Украине. Но что это доказывает?
Востаннє редагувалось Kart в Суб 16 лют, 2019 01:42, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 лют, 2019 01:39
Я гляжу, не доходит до тебя! Попросил же без пропаганды!!
Человек в статье уезжал из Днепропетровска, а не Киева, и в 2014-м году, а не в 2019-м!
У тебя хватает мозгов понять, во сколько раз это отличается по стоимости жизни???
Во-первых, Киев на 30-35% дороже Днепра - был и остается. Во-вторых, стоимость жизни (по всей Украине) за 5 прошедших лет выросла даже в долларах из-за повышения стоимости газа и тепла в 12 раз при индексации всего остального в 3-3,5 раза.
В Польше за это время в евро инфляция составила "целых" 12%, при том, что доллар к евро подорожал на 19%, то есть де-факто в долларах жизнь в Польше подешевела!
Додано: Суб 16 лют, 2019 09:50
zradio і прочі ібмізрадофіли, порівнювати київ і варшаву це як щось з пальцем. Ви відвалите в кращому випадку десь 800євро за норм квартиру, під 300 за комуналку (це ціни на белянах, не мокотов), а потім розкажіть мені як у нас все рівно, розкажіть скільки ви жили десь у польщі, будь ласка. Я прожив там рік і зараз чомусь знов в Києві. Знаю ціни розклади і різні нюанси реального життя там.
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:36
Откуда ты вылезло, горе с дюжиной комментариев, что уже делишь авторов на зрадофилов и не-зрадофилов?..
В Киеве дешевле жилье, городской транспорт, связь и услуги, в которых интенсивно участвует людской труд (пример - стрижка в парикмахерской). Дороже - одежда, обувь, электроника, авто, лекарства, авиаперелеты/путешествия и еда.
Да, еда - ты правильно прочитал! Я готов к спору с приведением ценников, если потребуется - для тех, кто питается разнообразно и качественно, а не сидит на макаронах, еда в Варшаве будет стоить на 15-20% дешевле, чем в Киеве!
А теперь возьми потребление человека, получающего вдвое больше средней польской запрлаты, не говоря уже об украинской - квартира своя там будет у 80%+ (у осевших эмигрантов - 50%), а еда, бытовые товары/услуги будут укладываться в 40% от доходов. Соответственно, оставшиеся 60% будут расходоваться на то, что гарантированно дешевле в Варшаве, чем в Киеве! Можно позволить себе и авто другого класса, и брендовую одежду, и каждые выходные в какой-нибудь европейской столице... В конце концов можно откладывать деньги на банковском счете, не опасаясь что какое-нибудь жулье в сговоре с чиновниками отнимет их у вас. Можно инвестировать в рынок акций, в то же жилье, о котором ты тут вещаешь, и которое дорожает в цене с течением времени, а не дешевеет, как в Киеве...
PS: а за "норм" квартиру и в Киеве 12-17к аренда и 5-7к коммунальных. То ты из своего села давно не выезжал
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:10
В уряді хочуть ліквідувати схему використання ФОПів...
Я ніколи восновному не пишу, хоча читаю цей сайт протягом останніх 4х років приблизно, а тепер докажи як в польщі дешевше пліз. Давай скріншоти з місцевого карфура, лідла, петра і павла, і т.д. до чого ти приплело тут банки, я досі користуюсь польським банкінгом, в польщі нема заборони, будь хто з україни може відкрити рахунок в пко чи міленіум з адресою на тиждень в готелі чи в друзів. Окей, все що вище демагогія. Оспорюй пліз яйця 8зл хл десяток. Мясо нормальне 32-36зл, масло 6зл в кращому випадку. Сир від 4зл за 100гр. Риба червона лідл від 56 зл нормальна. Курочка 8зл за півкіло. Ціни привів по пам'яті на початок минулого року, знаючи ціни європи не думаю що там хоч щось змінилось. Давай ще про паблік транспорт по 4.40зл поговоримо. Розкажи про оренду пліз а не про хавку, якцу я вище згадав.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:17
Ще згадав, комплексні обіді в варшаві самі дешеві в центрі біля офісу 20зл (160 грн) це посто лайно в порівнянні з нашим любчиком якщо брати ту саму ціну в києві. Ще паливо, ващє шара, 40-45 грн, а так все у нас аналогічно.
Ну і загалом скажи де ти жило за межами свого мухосранська. Теорія тут не працює і крапка.
Востаннє редагувалось hlieviy в Суб 16 лют, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:23
Да ни чьи хотелки они не закрывают, что Вы лепите лапшу на уши. Откуда возьмутся 20%, если зарплата в конверте, контора работает на американского дядю, или зарегистрирована в Эстонии. В лучшем случае легально платится только аренда помещения, и то небольшая часть этой суммы. Никому и ничего они не дают, из какого пальца Вы высосали этот бред? Поэтому уже давно пора-бы расчистить эти авгиевы конюшни.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:41
что в этом плохого?я со своей белой зарплаты плачу все налоги,почему это не должны делать все остальные?другое дело,что есть вопросы по налогам.их надо уменьшать,а "временные"вообще ликвидировать.
Додано: Суб 16 лют, 2019 12:42
Малой рассказывал. Видел в интернете старшеклассников которые весной окончили 11 класс. Человек с десять уже в Польше. Это 18-ти летние не пошли на вышку а поехали за бугор. И не побоялись в другую страну. Да и по поводу вышки, все равно наша вышка там не котируется. Так что молодежь тут вообще ничего не держит.
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